В Чили депутаты попросили МИД добиться получения документов о роли США в свержении Альенде

Как отметил депутат Гонсало Винтер, "спустя полвека после госпереворота все еще остается скрытая информация о вмешательстве США в это преступление против демократии"

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Чилийские депутаты проголосовали в среду за то, чтобы попросить министерство иностранных дел страны добиться от США рассекречивания документов, в которых раскрывается роль Вашингтона в госперевороте 1973 года.

"Палата депутатов просит МИД принять меры, ведущие к тому, чтобы США опубликовали секретные документы, в которых говорится о вмешательстве Соединенных Штатов в суверенные дела Чили до, во время и после государственного переворота 1973 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента. Решение поддержали 125 депутатов, против проголосовали двое. Семь законодателей воздержались.

"Спустя полвека после госпереворота все еще остается скрытая информация о вмешательстве США в это преступление против демократии. Чили имеет право получить все эти архивы во имя правды и памяти", - отметил депутат Гонсало Винтер в соцсети X (ранее Twitter), комментируя итоги голосования. В принятой законодателями резолюции подчеркивается, что вмешательство США с целью свержения президента Чили Сальвадора Альенде "не мнение или оценочное суждение, а констатация фактов".

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом совершила в Чили государственный переворот. Законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде покончил с собой во время штурма дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили (с 1973 по 1990 год) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.