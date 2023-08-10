Мусульманский лидер Нигерии выступил за народную дипломатию для решения конфликта в Нигере

Мухаммаду Сануси ранее провел переговоры с лидером военных Нигера Абдурахманом Тчиани

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Эмир нигерийского северного штата Кано Мухаммаду Сануси, являющийся главой религиозного течения Тиджания, популярного в Нигере, выступил за народную дипломатию для решения конфликта в этой стране. Как сообщила нигерийская газета Daily Trust, ранее он провел переговоры с лидером военных Нигера Абдурахманом Тчиани.

"Настало время публичной дипломатии, этот вопрос [урегулирования в Нигере] мы не должны оставлять правительствам. Все нигерийцы и нигерцы должны участвовать в поиске приемлемого решения как для Нигера и Нигерии, так и для всей Африки и человечества", - приводит газета его слова.

Как отмечается, Сануси нанес визит в Нигер по собственной инициативе, а затем сообщил президенту Нигерии Боле Тинубу детали переговоров. На переговорах также присутствовал султан Дамаргана, третьего по численности населения города Нигера.

Ранее объявленная миссия делегаций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза в Нигер не состоялась из-за отказа во въезде. В четверг, 10 августа, ЭКОВАС проведет в столице Нигерии - городе Абуджа - чрезвычайный саммит, посвященный ситуации в Республике Нигер.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.