ЮАР и Иран высказались за кардинальную реформу ООН и укрепление в мире многосторонности

Обе стороны подчеркнули центральную роль всемирной организации и ее Устава как инструмента для продвижения мира, безопасности и развития

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. ЮАР и Иран выступают за укрепление многосторонности в системе международных отношений, а также за кардинальную реформу ООН и в первую очередь ее Совета Безопасности (СБ). Об этом говорится в коммюнике по итогам работы в Претории двусторонней комиссии по сотрудничеству на уровне глав МИД.

"Мы подтверждаем наши намерения способствовать сотрудничеству и конструктивному взаимодействию в международных организациях и в первую очередь в ООН в целях сохранения и укрепления многосторонности, - говорится в нем. - Обе стороны подчеркнули центральную роль ООН и ее Устава как инструмента для продвижения мира, безопасности и развития. Мы подчеркиваем важность проведения всеобъемлющей реформы многосторонних структур, особенно СБ ООН, в целях обеспечения справедливого и сбалансированного представительства, включая исправление исторической несправедливости в отношении Глобального Юга".

Министр иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор на брифинге для прессы заявила, что реформа СБ ООН является одним из приоритетов политики ЮАР и Африки в целом. "Когда ООН создавалась, то в Африке не было самостоятельных государств, - подчеркнула она. - Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, страны Африки должны быть представлены в более значительной степени в системе ООН и в первую очередь в Совете Безопасности. Историческая несправедливость должна быть исправлена".