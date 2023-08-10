Ирландские республиканцы получили доступ к данным полицейских в Ольстере

Начальник полиции Ольстера Саймон Бирн заявил, что речь идет о "беспрецедентном кризисе"

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Ирландские республиканские группировки утверждают, что получили доступ к персональным данным сотрудников полиции в Северной Ирландии в результате масштабной утечки. Об этом сообщил начальник полиции Ольстера Саймон Бирн.

"Мы осведомлены о том, что республиканцы-диссиденты настаивают на наличии у них некоторой информации, которая циркулирует в [мессенджере] WhatsApp, - сказал Бирн на пресс-конференции, отметив, что правоохранительные органы пока не могут подтвердить эти сведения. - При самом худшем сценарии третьи лица попытаются получить эти данные, чтобы запугивать или коррумпировать наших сотрудников или же причинить им урон".

По его оценке, речь идет о "беспрецедентном кризисе". Бирн добавил, что несколько сотрудников полиции могут быть вынуждены сменить место работы в связи с произошедшим. Глава полиции заявил, что не собирается подавать в отставку.

Утечки данных

8 августа полиция Северной Ирландии сообщила, что по ошибке опубликовала информацию обо всех представителях службы. Речь идет о фамилиях, инициалах, званиях и должностных разрядах, местах несения службы и отделах.

Информация была доступна в течение примерно двух с половиной часов. Хотя личные адреса никого из 10 тыс. сотрудников не публиковались, полиция и политики заявили о том, что речь идет о серьезном проколе. Многие полицейские и члены их семей выразили обеспокоенность за свою безопасность.

9 августа стало известно о второй утечке персональных данных сотрудников полиции в Ольстере. На этот раз информация об именах порядка 200 правоохранителей оказалась в руках злоумышленников в результате кражи из машины принадлежавшего полицейскому ноутбука в городе Ньютаунабби, которая произошла в начале июля.

Покушения на полицейских

В последние годы полицейские, несмотря на стабилизацию обстановки в Ольстере после подписания белфастского соглашения, периодически становились жертвами республиканских группировок, которые продолжают вооруженную борьбу за воссоединение Северной Ирландии и Ирландии. 22 февраля на высокопоставленного сотрудника полиции в городе Ома было совершено покушение, когда он забирал сына после футбольной тренировки.

28 марта правительство Великобритании по рекомендации службы контрразведки MI-5 повысило уровень террористической угрозы в Северной Ирландии со "значительного" (атака вероятна) до "серьезного" (атака высоко вероятна). Это четвертый уровень из пяти возможных.

О конфликте в Северной Ирландии

С конца 1960-х и до конца 1990-х Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за сохранение региона в составе королевства.

В 1998 году политические партии двух общин подписали белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта. В Северной Ирландии было сформировано правительство, включающее представителей протестантских и католических партий. Число убитых в ходе конфликта превышает 3,5 тыс. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.