США назвали условия для смягчения санкций против Венесуэлы

В заявлении Белого дома говорится, что Каракасу необходимо начать движение к свободным и справедливым выборам

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы смягчать односторонние санкции в отношении Венесуэлы, если власти в Каракасе сделают "конкретные шаги" к "свободным и справедливым выборам". Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной, которая находится с визитом в Вашингтоне.

"Помощник президента по национальной безопасности Салливан и министр иностранных дел Барсена обсудили ситуацию в Венесуэле. И помощник президента по национальной безопасности Салливан подтвердил готовность США смягчить санкции в ответ на конкретные шаги в направлении [проведения] свободных и справедливых выборов", - отмечается в документе.