СМИ: третий раунд консультаций по Украине после Джидды может пройти в Турции

Как сообщила газета Hurriyet, следующее заседание намечено на октябрь

АНКАРА, 11 августа. /ТАСС/. Турция может принять третий раунд консультаций по Украине после заседания в саудовской Джидде. О такой возможности пишет газета Hurriyet.

По ее данным, следующее заседание намечено на октябрь. Издание указывает, что "не стоит удивляться, если хозяйкой третьего раунда станет Турция". Анкара, как отмечается, оказывает полную поддержку этим инициативам, в том числе и потому, что является страной, которая "открыто и четко может говорить со всеми сторонами" конфликта.

В частности, в Джидде Турция заявила, что "необходимо продемонстрировать, что в сторону РФ будут сделаны определенные шаги" в контексте зерновой сделки. Кроме того, турецкая сторона, как отмечает Hurriyet, настаивала в ходе саудовского раунда консультаций, что "без включения России в процесс урегулирования результатов не добиться". Похожую позицию высказал и Китай. Германия же в свою очередь считает, что на текущем этапе включение России в данный формат консультаций неверно, и Москва может присоединиться к нему "в правильное время" после создания условий для этого.

5-6 августа в саудовском городе Джидда прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН.

Россия приглашение не получала. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обсудит итоги консультаций по Украине в Джидде с партнерами по БРИКС, которые участвовали во встрече. Он также высказал мнение, что старания Запада по мобилизации Глобального Юга на поддержку формулы украинского президента обречены на провал.