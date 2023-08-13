Al Jazeera: нападение на мавзолей Шах-Черах в Иране совершили иностранцы

При этом телеканал не уточнил, гражданами какой страны являются террористы

ДУБАЙ, 13 августа. /ТАСС/. Два террориста, которые совершили нападение на мавзолей Шах-Черах в провинции Фарс на юго-западе Ирана, являются иностранцами. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"Двое боевиков, напавших на религиозную святыню в городе Шираз, - иностранцы", - цитирует канал неназванного иранского источника. Гражданами какой страны являются террористы, канал не уточнил.

Ранее в воскресенье агентство IRNA проинформировало, что в мавзолее Шах-Черах в провинции Фарс произошел теракт. По сведениям агентства Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети, один из них был задержан, продолжаются усилия по поимке второго. Позже заместитель губернатора региона Исмаил Сафли сообщил, что в результате нападения погиб один человек, еще не менее восьми получили ранения. Чиновник добавил, что силы безопасности допрашивают одного террориста.