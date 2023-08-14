СМИ: на Лемносе или на Скиросе может появиться новая военная база США

Положение этих островов дает американцам возможность прикрыть и одновременно "объединить" с промежуточными военными центрами две крупные базы, которые они содержат в Греции, отметила газета "Прото тема"

АФИНЫ, 14 августа. /ТАСС/. Новая военная база США может появиться на греческом острове Лемнос или на Скиросе в рамках расширения военного сотрудничества с Грецией. Об этом пишет газета "Прото тема".

По ее словам, согласно соответствующей поправке, которая была внесена в законопроект об оборонном бюджете США (NDAA) и уже принята Палатой представителей Конгресса США, американским министру обороны и госсекретарю предлагается совместно представить отчет в соответствующие комитеты Конгресса об отношениях в области безопасности между США и Грецией с упором на изучение дальнейшего расширения военного присутствия США на территории Греции с упором на острова. Хотя предусматривается вариант размещения до 20 дополнительных американских баз в пределах греческой территории, интерес США и по некоторым причинам Греции, похоже, сосредоточен на островах Лемнос и Скирос, отмечает издание.

По его словам, речь идет о двух островах, положение которых дает американцам возможность прикрыть и одновременно "объединить" с промежуточными военными центрами две крупные базы, которые они содержат в Греции - военно-морскую базу Суда на острове Крит и громадную по размерам и значению военную и транзитную базу, созданную ими в Александруполисе.

В контексте новых американских планов ожидается, что расширение американского военного присутствия на первом этапе будет сосредоточено на Лемносе и Скиросе, продолжает газета. Это то, чего греческая сторона, похоже, тоже хочет по своим собственным причинам. Что касается Лемноса, то размещение там американских войск, как ожидается, укрепит систему безопасности базы в Александруполисе, поскольку остров приобретет роль передового форпоста, который будет защищать его мягкое подбрюшье, а с другой стороны, даст возможность контролировать пролив Дарданеллы, следя за передвижениями кораблей российского Черноморского флота и в то же время оказывая дополнительное давление на "непослушное дитя" НАТО - Турцию, пишет издание.

С другой стороны, американское военное присутствие на Лемносе положило бы конец постоянным жалобам и давлению, которое оказывает на Грецию Анкара, требующая почти на всех международных форумах демилитаризации этого острова, полагает "Прото тема".

Скирос же из-за своего критически важного положения в центре Эгейского моря привлек интерес американцев, так как он может быть дополнительным барьером безопасности для базы Суда, ибо оттуда может контролироваться весь район от Дарданелл до Суэцкого канала. С другой стороны, для греческой стороны американское военное присутствие дополнительно защитило бы находящиеся там важные греческие военные объекты от любой турецкой угрозы, и в то же время послужило бы ограничением для неконтролируемых действий турецких ВВС в регионе Эгейского моря, добавляет издание.

Планы США

Палата представителей Конгресса США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете (NDAA), которая призывает рассмотреть возможность создания американских военных баз на греческих островах, сообщила греческая газета Parapolitika. В поправке содержится призыв к министру обороны и госсекретарю совместно изучить существующие возможности для расширения американского военного присутствия в Греции, уделяя особое внимание островам, отмечает издание. Сенат уже проголосовал за собственный законопроект, и сейчас два законодательных органа ведут переговоры, чтобы сформировать окончательный текст, который будет отправлен президенту Джо Байдену.

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA), которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использовать любой другой военный объект на территории Греции с ее согласия. 14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение, которым добавляются еще четыре военные базы США. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). Через порт Александруполиса в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильной дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину.