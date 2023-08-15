В Таджикистане заявили, что отношения с РФ не зависят от внешних обстоятельств и санкций

Республика нацелена на активизацию торгово-экономических отношений с Россией, заявил глава таджикского МИД Сироджиддин Мухриддин

ДУШАНБЕ, 15 августа. /ТАСС/. Санкции, введенные странами Запада против России, отражаются на социальном и экономическом положении Таджикистана, однако отношения республики с РФ не зависят от внешних обстоятельств и будут продолжать развиваться, заявил глава таджикского МИД Сироджиддин Мухриддин.

"Наши отношения с нашими стратегическими партнерами и союзниками, среди которых и Россия, не зависят от внешних обстоятельств. Мы развиваем наши отношения со всеми странами <...> исходя из наших национальных интересов", - сказал министр на пресс-конференции.

Он отметил, что "хотим мы этого или нет, введенные в отношении России санкции в какой-то степени влияют на социальные и экономические вопросы развития нашей страны". "Это, кстати, ощущают почти все страны мира. <...> Естественно, Таджикистан не может быть исключением. В этих обстоятельствах мы нацелены на активизацию торгово-экономических отношений с Россией", - сказал министр.