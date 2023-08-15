СМИ: в Италии с начала этого года высадились рекордные 100 тыс. мигрантов

По данным La Repubblica, более 2 тыс. человек погибли при попытке пересечь Средиземное море

РИМ, 15 августа. /ТАСС/. Минимум 100 тыс. мигрантов высадились в Италии с начала этого года, столько же прибыло в республику за весь 2022 год. При этом, пишет газета La Repubblica, более 2 тыс. человек погибли при попытке пересечь Средиземное море.

Издание указывает, что регионы страны испытывают проблемы с системой размещения мигрантов. Не исключено, по итогам 2023 года общее число мигрантов, прибывших в Италию по морю, превысит рекордный показатель 2016 года - 180 тыс., пишет газета.

По мнению министра внутренних дел республики Маттео Пьянтедози, рекордное число в 2023 году является "результатом эпохального миграционного давления, связанного с драматическим социально-экономическим кризисом в Тунисе". "Доказательством этого является то, что если бы статистика ограничивалась другими традиционными странами отправлений (Алжир, Ливия, Турция и т.д.), то данные о числе прибытий в нашу страну даже уменьшились бы", - сказал он в интервью газете Il Messaggero. Не исключено, что нелегальные перевозчики мигрантов будут наказываться тюремным сроком до 20 лет, отмечает издание.

Нынешнее правительство Италии поставило цель пресечь незаконный поток мигрантов. Центр приема мигрантов на Лампедузе часто перегружен. Кабмин, среди прочего, ужесточил меры по борьбе и наказанию незаконных перевозчиков людей. Премьер-министр страны Джорджа Мелони не раз указывала, что важно не допускать, чтобы лодки с мигрантами отправлялись в путь через Средиземноморье.