СМИ: лидеры стран ECOWAS обсудят интервенцию в Нигер в конце недели

Изначально планировалось, что консультации по ситуации в Нигере пройдут 12 августа, однако совещание было перенесено

ДУБАЙ, 15 августа. /ТАСС/. Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в конце этой недели проведут встречу по вопросу военной операции против мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере. С таким утверждением выступил саудовский телеканал Al Arabiya, не уточнив точную дату заседания.

Ранее радиостанция RFI проинформировала, что встреча начальников генеральных штабов вооруженных сил государств ECOWAS состоится 17-18 августа в столице Ганы - городе Аккра. Изначально планировалось, что консультации по ситуации в Нигере пройдут 12 августа, однако совещание было перенесено.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже заявил, что лидеры стран - членов организации договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Сформированный мятежниками Нигера военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности на фоне заявлений ECOWAS о готовности начать интервенцию.