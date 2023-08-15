15 августа, 09:22
Дело Дональда Трампа

Конкурент Трампа считает, что его нужно исключить из президентской гонки из-за обвинений

Аса Хатчинсон отметил, что "окончательное решение о будущем [американской] демократии примут избиратели"

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Республиканской партии, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон считает, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп не может быть допущен до участия в борьбе за высший государственный пост после предъявления ему обвинений по делу о попытке добиться пересмотра результатов президентских выборов в 2020 году.

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"Больше года назад я говорил, что действия Трампа лишают его права снова занять пост президента. Сегодня эти слова актуальны как никогда", - указано в официальном заявлении Хатчинсона. Он подчеркнул, что "окончательное решение о будущем [американской] демократии примут избиратели".

Ранее большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, нарушении закона о преступных организациях.

В целом обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокат экс-президента Джон Истман, связанный с Трампом адвокат Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
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