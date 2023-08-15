В провинциях Афганистана прошли шествия по случаю годовщины прихода к власти талибов

Как сообщило Bakhtar News Agency, мероприятия состоялись в провинциях Кунар, Гор, Саманган, Кандагар, Нимроз, Нангархар, Газни, Нуристан, Лагман, Гильменд, Фарьяб, Джаузджан, Пактика, Пактия, Хост, Забуль, Бамиан, Панджшер и Урузган

ДУБАЙ, 15 августа. /ТАСС/. Шествия по случаю второй годовщины захвата радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) власти в Афганистане прошли в нескольких провинциях страны. Об этом сообщило Bakhtar News Agency (BNA).

По его сведениям, мероприятия состоялись в провинциях Кунар, Гор, Саманган, Кандагар, Нимроз, Нангархар, Газни, Нуристан, Лагман, Гильменд, Фарьяб, Джаузджан, Пактика, Пактия, Хост, Забуль, Бамиан, Панджшер и Урузган. Участие в них приняли представители местных властей и бойцы "Талибана", а также сторонники талибов из числа местных жителей. Они пронесли белые флаги с символикой так называемого Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства).

Ранее талибы распространили заявление, в котором подчеркнули, что "все усилия оккупантов" по захвату Афганистана "обречены на провал", поскольку никакие оккупационные силы "не смогут сломить волю афганцев ни силой оружия, ни хитростью".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.