Экс-премьера Малайзии оправдали по делу о злоупотреблении властью

Судья при объявлении решения заявил, что обвинения были "неполноценными, необоснованными и расплывчатыми"

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин был оправдан Высоким судом Куала-Лумпура по четырем пунктам обвинения в злоупотреблении властью в отношении проектов, выделенных в рамках программы стимулирования его правительства. Об этом сообщила газета The Straits Times.

По ее информации, объявляя решение, судья заявил, что обвинения были "неполноценными, необоснованными и расплывчатыми". Он добавил, что в обвинениях не указаны какие-либо подробности правонарушения, в результате чего Мухиддин Яссин не может дать надлежащие инструкции своей команде адвокатов. "Его фундаментальное право на справедливое судебное разбирательство в соответствии с федеральной конституцией было нарушено", - приводит агентство слова судьи. "Разрешить продолжение такого разбирательства было бы злоупотреблением процессуальными полномочиями", - добавил он.

Политик также обвинен по трем пунктам в отмывании денег и ожидает их рассмотрения в суде, сообщает газета. Однако его команда адвокатов уверена в снятии обвинений.

Мухиддин Яссин является председателем Объединенной партии сынов земли Малайзии. Он занимал пост премьер-министра страны в 2020-2021 годах.