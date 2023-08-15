В Парагвае заявили, что не могут оставаться в стороне от конфликта между Украиной и РФ

Президент Сантьяго Пенья на своей инаугурации также заявил, что страна "продолжит вести дела со всем миром", и подтвердил сохранение тесных отношений с Тайванем

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Новый президент Парагвая Сантьяго Пенья заявил, что его страна не может оставаться в стороне от конфликта между Россией и Украиной и будет добиваться достижения мира.

"Парагвай не будет стоять в стороне от борьбы за мир во всех уголках планеты, включая конфликт между Россией и Украиной. Мы сохраняем экономические, культурные и исторические связи с народом России, но мы не можем оставаться равнодушными", - сказал Пенья в своем выступлении после принятия присяги в качестве главы государства. Церемония транслировалась на YouTube-канале администрации главы государства.

Пенья также заявил, что Парагвай "продолжит вести дела со всем миром", и подтвердил сохранение тесных отношений с Тайванем.

На инаугурации присутствовали президенты Аргентины, Боливии, Бразилии, Уругвая, Чили и король Испании. Для участия в церемонии в Парагвай также прибыл заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Президентские выборы прошли в Парагвае 30 апреля. В ходе предвыборной кампании Пенья, представляющий правящую партию "Колорадо", обещал усилить меры противодействия преступности и стимулировать создание 500 тыс. рабочих мест. После избрания он сообщил, что намерен восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой.