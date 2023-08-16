16 августа, 09:02
Военная операция на Украине

В Одесской области потребовали изъять "излишки" местных бюджетов на нужды ВСУ

Общая сумма для региона установлена примерно в 1 млрд гривен (более $27 млн), сообщило издание "Новости Одессы"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Одесская областная военная администрация (ОВА) потребовала перечислить на военные нужды "свободные средства" из местных бюджетов. Об этом сообщает издание "Новости Одессы", публикуя фотографии оригиналов писем ОВА в местные общины.

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При этом, указывает издание, для каждого муниципалитета установлены объемы "излишков", которые должны быть перечислены. Общая сумма для Одесской области установлена примерно в 1 млрд гривен (более $27 млн). Объясняются эти сборы "необходимостью обеспечения материально-технической базы ВСУ".

По данным украинских СМИ, офис президента Украины дал указания о подобных "изъятиях излишков" во все регионы страны.

Как ранее сообщили в Верховной раде Украины, военные расходы бюджета в 2024 году превысят 1,6 трлн гривен ($43,75 млрд). Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что военные расходы бюджета в 2023 году достигнут $48,7 млрд, что более чем в два раза превысит военные расходы 2022 года. 

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