Военная операция на Украине. Онлайн

Один из двух пострадавших при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины - мужчина с тяжелыми травмами - умер в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Американская администрация призывает Конгресс в ближайшее время одобрить выделение средств из федерального бюджета на дополнительное содействие Киеву в военной сфере. Об этом рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Основные события 16 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.