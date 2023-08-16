15 августа, 21:00,
обновлено 15 августа, 21:46
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Военная операция на Украине. Онлайн

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Один из двух пострадавших при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины - мужчина с тяжелыми травмами - умер в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Американская администрация призывает Конгресс в ближайшее время одобрить выделение средств из федерального бюджета на дополнительное содействие Киеву в военной сфере. Об этом рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Основные события 16 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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