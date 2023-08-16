В НАТО заявили о приверженности достижению справедливого и длительного мира на Украине

Позиция альянса ясна и не изменилась, добавил представитель организации

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. НАТО продолжит оказывать помощь Украине и хочет добиться длительного мира в стране. Об этом британской газете The Guardian заявил представитель альянса.

"Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это необходимо. Мы привержены достижению справедливого и длительного мира. Позиция альянса ясна и не изменилась", - сказал он.

Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен во вторник заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. При этом в среду он заявил, что его слова "были частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине" и "что не должен был так говорить, это было неправильно".