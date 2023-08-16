16 августа, 08:48,
обновлено 16 августа, 08:57
Военная операция на Украине

Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Крымом

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Об этом сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что над Калужской областью были сбиты три украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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