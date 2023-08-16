Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Крымом

Об этом сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что над Калужской областью были сбиты три украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты РФ.