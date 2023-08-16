Глава МИД Дании попросит Китай занять более жесткую позицию по Украине

Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что президент России Владимир "Путин не слушает европейских лидеров", но он точно прислушивается к КНР

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. /ТАСС/. Пекин должен занять более жесткую позицию по конфликту на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен по прибытии в Китай с трехдневным визитом, передает агентство Ritzau.

"Нам нужно, чтобы Китай ужесточил свою позицию, - отметил глава датского МИД. - [Президент России Владимир] Путин не слушает европейских лидеров, но он точно прислушивается к Китаю. Поэтому я хочу привести доводы за то, чтобы Китай что-то сказал".

Во время визита в Китай 16-18 августа Лёкке Расмуссен встретится с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудят среди прочего новую зеленую датско-китайскую рабочую программу - вопросы климата, энергетики, окружающей среды. Глава датского МИД также намерен обсудить СВО на Украине и ситуацию на Тайване.

Это первый визит Лёкке Расмуссена в Китай в качестве министра иностранных дел. Он начинается в Шанхае 16-17 числа, где министр встречается с датскими компаниями. В Пекине министр будет 17-18 августа. Здесь пройдет встреча глав МИД двух стран, среди повестки дня которой - глобальная безопасность и новая программа "зеленой повестки". Лёкке Расмуссен также проведет переговоры с министром торговли и вице-президентом Китая.

Как поясняет датский МИД, "Дания заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем в 2008 году. В развитие этого соглашения в 2017 году две страны подписали рабочую программу по нескольким областям, в которых они хотели бы более тесно сотрудничать. Рабочая программа истекла в 2020 году, с тех пор велись переговоры о заключении новой".