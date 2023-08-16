Афганские повстанцы взяли ответственность за взрыв в годовщину прихода талибов к власти

По их словам, два представителя сил сопротивления погибли, еще двое получили ранения

ТАСС, 16 августа. Группировка "Фронт национального сопротивления" (ФНС) Афганистана взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в северо-восточной афганской провинции Тахар во вторник. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на заявление повстанцев.

По их словам, два представителя сил сопротивления погибли, еще двое получили ранения в результате нападения на автомобиль сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Местные источники утверждают, что по меньшей мере четверо талибов погибли, еще трое ранены. Кроме того, в результате инцидента пострадали двое мирных жителей.

Во вторник телеканал Tolo News сообщил о взрыве в провинции Тахар. Устройство было заложено в автомобиль. Талибы утверждают, что пострадали только два мирных жителя.

15 августа в ряде провинций Афганистана состоялись праздничные мероприятия по случаю годовщины прихода к власти талибов. Участие в них приняли представители местных властей и бойцы "Талибана", а также его сторонники из числа местных жителей. В частности, шествия прошли в соседней с Тахаром провинции Панджшер.