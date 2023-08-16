В Южной Корее юристы подали в суд на власти от имени китов из-за сброса воды с "Фукусимы"

Группа "Минбён" подала жалобу в Конституционный суд, представляя интересы 40 025 человек и 164 китов из-за бездействия и недостаточных мер президента и других руководителей по решению Японии сбросить загрязненную воду в океан, отметили в организации

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Объединение адвокатов "Минбён" подало в Конституционный суд Республики Корея петицию, представляя интересы, как утверждается, более 40 тыс. человек и 164 китообразных. Как говорится на сайте организации, южнокорейские власти нарушили их право на жизнь и благоприятную окружающую среду, недостаточно активно отреагировав на планы Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

"Группа "Минбён" информирует, что подала жалобу в Конституционный суд, представляя интересы 40 025 человек и 164 китов, из-за бездействия и недостаточных мер президента и других [властей] по решению Японии сбросить загрязненную воду в океан", - говорится в сообщении объединения.

По мнению активистов, президент и другие ответчики нарушили право "заявителей" на жизнь, их экологические и имущественные права, поскольку "не смогли справиться со своей конституционной обязанностью - предоставить корректную информацию и гарантировать участие граждан" в определении позиции страны относительно сброса воды.

Как утверждается, власти не справились с проведением независимой оценки и полного расследования радиологического влияния сброса воды, а также не приняли достаточных мер на международной арене по противодействию планам Токио. Ответчиками в петиции, помимо президента, выступают премьер-министр, министр иностранных дел, министр морского и рыбного хозяйства, председатель комиссии по атомной энергетике, глава агентства по безопасности пищевых продуктов и лекарств и другие.

Среди тех, чьи интересы защищает петиция, перечисляются рыбаки и женщины-ныряльщицы, занимающиеся добычей морепродуктов, представители пищевой промышленности и простые граждане. Помимо них, адвокаты представляют интересы 110 индийских афалин, 54 афалин и северных малых полосатиков. Эти китообразные обитают в Японском море и в водах рядом с Фукусимой, и их "базовые права, включая право на жизнь", также могут быть нарушены, пояснили в организации.