Венгерские НПО потребовали от ЕС прекратить вооружение Украины и начать переговоры с РФ

Движение "Форум за мир" и общественная организация "Венгерский круг мира" заявили, что осуждают киевский режим и его сторонников

БУДАПЕШТ, 17 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны прекратить поставки вооружений Киеву и начать переговоры с Москвой об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявили в совместном обращении к правительству Венгрии и Европейской комиссии венгерское движение "Форум за мир" и общественная организация "Венгерский круг мира".

"Мы, граждане Венгрии и Европейского союза, требуем пересмотра политики Запада, который не хочет выполнять законные требования России в области безопасности и выступает только за вооружение Киева, прекращения поставок оружия, которые равносильны поддержке войны, и начала содержательных, серьезных переговоров с россиянами", - говорится в документе, размещенном на сайте "Венгерского круга мира".

В нем отмечается, что руководство ЕС должно признать: "Россию нельзя победить военным путем или поставить на колени с помощью санкций!" Еврокомиссия хочет удвоить военную помощь Украине до конца года, создав фонд в размере €50 млрд, однако это не приведет к решению проблемы. "Дополнительные вооружения и дополнительная военная поддержка только увеличат потери, еще больше обескровят Украину и приведут к эскалации войны", - считают авторы петиции.

Они заявили, что "осуждают киевский режим и его сторонников, которые до сих пор жертвовали жизнями сотен тысяч украинцев и сделали невозможной жизнь миллионов других людей вместо того, чтобы позволить им жить в мире и поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Западом". "Народы стран Европейского союза заинтересованы не в продолжении войны и, следовательно, экономическом упадке ЕС, а в нормальном сотрудничестве как с Россией, так и с Украиной", - говорится в обращении.

В нем содержится призыв к прекращению огня и началу переговоров между Россией и Украиной с участием других государств, оказывающих поддержку сторонам конфликта. "Нам нужен мир, который не позволит Украине оставаться враждебной страной по отношению к России и создавать постоянный источник напряженности в Европе за счет антироссийской позиции. Европа и весь мир заинтересованы в создании нейтральной Украины", - заявили авторы документа. Они убеждены, что "можно прийти к соглашению с Россией, выполнив ее законные условия в области безопасности, сформулированные в декабре 2021 года и совсем недавно повторенные в августе, включая нейтральный статус Украины".

Движение "Форум за мир" представляет собой коалицию из 10 политических и общественных организаций, выступающих за скорейшее прекращение конфликта на Украине и нормализацию отношений с РФ. Такие же цели преследует исследовательская НПО "Венгерский круг мира", возглавляемая политологом Эндре Шимо.