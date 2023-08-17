На Украине заявили, что нацформирование "Азов" вернулось в зону боевых действий

Врио директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщил, что 15 августа "Азов" уже проводил боевые операции

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Националистическое формирование "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) "возобновило выполнение задач" в зоне боевых действий на краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге врио директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

"Бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества (краснолиманское направление - прим. ТАСС)", - приводит слова Уршаловича медиацентр Минобороны Украины в Telegram-канале. По его данным, 15 августа "Азов" уже проводил боевые операции.

При этом, как сообщает издание "Страна", отдельные боевики этого формирования и ранее были замечены в зоне боевых действий на артемовском направлении.

31 июля командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что вернувшиеся из Турции на Украину главари "Азова" вновь будут участвовать в боевых действиях в составе Нацгвардии, так как никакого запрета на это нет. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что ситуация с передачей Турцией Украине командиров "Азова" является невыполнением обязательств турецкой стороной.