В посольстве Аргентины заявили о заинтересованности страны в прямых рейсах с Россией

При этом, как отметили в диппредставительстве, "есть технические и коммерческие нюансы"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Аргентина заинтересована в запуске прямых рейсов в Россию. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Аргентины в Москве.

"Это было бы здорово, но есть технические и коммерческие нюансы в то же время", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, благодаря многим молодым парам из России, в Аргентине появилось русское сообщество, поэтому будет очень хорошо и практично иметь прямые рейсы из Москвы в Буэнос-Айрес, но, конечно, это зависит от того, насколько интересна эта идея с точки зрения коммерции, - отметил он. - Компании будут принимать решение по этому поводу".