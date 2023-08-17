Новый посол Германии в России заявил, что двум странам нужно поддерживать контакты

Это необходимо делать, несмотря на напряженность в отношениях, отметил Александер Ламбсдорф

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новый посол Германии в России Александер Ламбсдорф отметил необходимость поддерживать контакты между Москвой и Берлином, несмотря на напряженность в отношениях. Об этом он заявил в видеобращении после того, как вручил копии верительных грамот в МИД РФ.

"Несмотря на то, что в связи с этим (кризисом вокруг Украины - прим. ТАСС) в наших отношениях существует политическая напряженность, важно поддерживать дипломатические контакты, как Россия и Германия делали это в самые сложные времена, - сказал он. - Мы должны общаться друг с другом - на уровне правительств, на уровне общества, люди должны общаться друг с другом".