Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным СВО, но российский лидер просил "прикрыть его"

По словам президента Белоруссии, президент РФ "опасался, скорее всего, удара в спину с Запада"

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин не предупреждал его о начале СВО, но за несколько дней просил "прикрыть его, если вдруг что".

"У нас не было никогда разговора вот прям в канун военных действий, что война начнется, я вам клянусь, что у нас не было разговора, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

По словам белорусского лидера, за несколько дней до начала СВО российский президент попросил его "прикрыть, если что вдруг случится". "В первые дни СВО я сделал заявление, если вы помните, что мы не ввязываемся в этот конфликт, мы мало чем можем помочь, Россия и так может справиться с кем угодно, но стрелять русским в спину мы не позволим. Это было связано с просьбой Путина "ты прикрой меня, пожалуйста". Он опасался, скорее всего, удара в спину с Запада", - пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер рассказал, что за несколько дней до начала СВО он встречался с российским коллегой. "Он мне дословно сказал, впервые тоже об этом вам говорю: "Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники..." - сказал Лукашенко.

На вопрос, что может случиться, Путин, по словам Лукашенко, ответил: "Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста".

Панченко - украинская журналистка, экс-сотрудница закрытого телеканала NewsOne, которой Служба безопасности Украины предъявилиа обвинение "за пророссийские сюжеты и распространение враждебной пропаганды". В январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский ввел против Панченко санкции на 10 лет, которые предполагают в том числе блокирование счетов, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград.