В МИД КНР заявили, что предстоящий саммит БРИКС укрепит стабильность в мире

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул, что благодаря этому саммиту развивающиеся страны получат возможность успешно продвигать диалог друг с другом, а также повысить уровень своего представительства на международной арене

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Предстоящий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Южно-Африканской Республике станет для международного сообщества позитивным импульсом и позволит укрепить стабильность в мире. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Стороны [на саммите БРИКС] подробно обсудят наиболее значительные вызовы в условиях нынешней международной ситуации, - сообщил он на брифинге. - Это позволит укрепить стабильность и станет позитивным импульсом в мире, где наблюдаются беспорядки".

Как уточнил Ван Вэньбинь, участники предстоящего форума смогут предпринять совместные усилия для углубления сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, стимулировать культурно-гуманитарное взаимодействие, укрепить контакты в области безопасности и глобального управления. Китайский дипломат подчеркнул, что благодаря этому саммиту развивающиеся страны получат возможность успешно продвигать друг с другом диалог, а также повысить уровень своего представительства на международной арене.

Ранее МИД Китая сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин 21-24 августа посетит ЮАР для участия в этом мероприятии.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно российскую сторону будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.