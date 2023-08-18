В Турции заложили второй корвет типа Ada для ВМС Украины

Стоимость корабля составляет около $218 млн

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Церемония закладки второго корабля типа Ada для нужд Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины состоялась в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

"Торжества по случаю закладки судна Ada прошли в одной из судостроительных компаний Стамбула. Согласно существующим договоренностям, это уже второй корвет, строящийся Турецкой Республикой для нужд ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении на странице ВМС в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Стоимость корабля составляет около 8 млрд гривен ($218 млн). Корвет может получить название "Гетман Павел Скоропадский".

Первый корвет такого типа, получивший название "Гетман Иван Мазепа", был спущен на воду 2 октября 2022 года. Ожидается, что полностью к эксплуатации корабль будет готов в следующем году и станет первым современным корветом в составе ВМС ВСУ.

Ракетные корветы типа Ada были разработаны для ВМС Турции с использованием стелс-технологий. Они предназначены для патрулирования, а также участия в противолодочных операциях. Водоизмещение - около 2,4 тыс. тонн, длина - 99,5 м, ширина -14,4 м, экипаж - около 100 человек. Может находиться в автономном плавании до 21 дня.