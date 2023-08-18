Главы МИД Дании и Китая подписали новую программу партнерства

В ней сделан акцент на вопросы климата, энергетики, окружающей среды, устойчивого производства продовольствия, здоровья и зеленого судоходства

СТОКГОЛЬМ, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен встретился в Пекине с главой китайского МИД Ван И. Итогом встречи стало подписание новой рабочей программы с акцентом на вопросы климата, энергетики, окружающей среды, устойчивого производства продовольствия, здоровья и зеленого судоходства, сообщает МИД королевства.

Нынешняя программа стала дополненным продолжением предыдущей, которая была подписана в 2017 году.

"Новая рабочая программа - хорошая новость как для климата, так и для датского экспорта. Она является продолжением соглашения о партнерстве, которое мы заключили с Китаем в 2008 году и которое, если оглянуться назад, оказалось слишком широким. Теперь мы сфокусировали наше сотрудничество на том, что нас объединяет: климат, энергетика, окружающая среда и здоровье. Датские компании являются лидерами в экологически чистых и устойчивых решениях, которые в настоящее время пользуются спросом в Китае и могут сократить выбросы углекислого газа", - прокомментировал Расмуссен.

В повестку переговоров вошли также другие вопросы, такие как конфликт на Украине, ситуация с безопасностью в Южно-Китайском море и датско-китайские двусторонние отношения. В ходе беседы со своим коллегой Расмуссен призвал китайское правительство использовать его влияние в Москве с целью прекращения войны на Украине. Также он затронул ситуацию с правами человека в Китае, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, Гонконге и Тибете.