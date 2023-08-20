Президент Кубы примет участие в саммите БРИКС

Мигель Диас-Канель также представит страну в качестве председателя действующей в рамках Организации Объединенных Наций "Группы 77 плюс Китай"

ГАВАНА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС. Как сообщил глава государства в соцсети X (ранее Twitter), он также представит Кубу в качестве председателя действующей в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) "Группы 77 плюс Китай".

"В ближайшие несколько часов мы отправимся в нашу любимую Африку, чтобы совершить официальные визиты в Анголу, Мозамбик и Намибию и принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР. Это братские нации, с которыми нас объединяет история, отмеченная неизменной солидарностью, - написал он. - Куба впервые примет участие в саммите БРИКС, мы также делаем это в качестве председателя "Группы 77 плюс Китай". Мы будем выступать за содействие эффективной координации между обоими механизмами для защиты притязаний [стран] Глобального Юга".

Председательство в "Группе 77 плюс Китай" впервые перешло к Кубе за время существования объединения. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации.