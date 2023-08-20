В Молдавии отказали во въезде сербскому музыканту Бреговичу

Он должен был принять участие в фестивале Gustar

КИШИНЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии отказали во въезде в страну сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу, который должен был принять участие в музыкальном фестивале Gustar. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Группу Бреговича не пустили в Молдавию, когда они приземлились в аэропорту Кишинева", - проинформировали они.

Организаторы также передали сообщение музыканта своим поклонникам. "Мы были очень разочарованы, когда в аэропорту Кишинева нас не пустили в Молдавию без каких-либо официальных объяснений. Я много гастролирую со своими музыкантами по всей Европе и нигде не сталкивался с какими-либо трудностями. Но заверяю, мы постараемся сделать так, чтобы в следующий раз мои выступления в Молдове не встретили никаких препятствий", - говорится в нем.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику также российским артистам, общественным деятелям и журналистам. Пограничная служба Молдавии пока не прокомментировала это решение.