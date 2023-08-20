Главы МИД Китая и Ирана обсудили ядерную сделку, БРИКС и ситуацию в регионе

Только полное восстановление СВПД и его эффективное выполнение позволят кардинальным образом урегулировать ядерную проблему Иранской стороны, отметил глава китайского дипведомства

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили в воскресенье по телефону перспективы восстановления соглашения по ядерной программе Тегерана, международное сотрудничество на площадке БРИКС и ситуацию в регионе. Об этом сообщил МИД Китая.

"Только полное восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) [по иранской ядерной программе] и его эффективное выполнение позволят кардинальным образом урегулировать ядерную проблему Ирана, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Пекин готов усилить координацию со всеми заинтересованными сторонами, включая Тегеран, содействовать тому, чтобы урегулирование иранской ядерной проблемы положительно отражалось на поддержании мира и стабильности в регионе".

Китайский дипломат напомнил, что в феврале иранский президент Эбрахим Раиси посетил КНР с государственным визитом, в ходе которого лидеры двух стран достигли "нового важного консенсуса" по поводу двустороннего сотрудничества. "Китай готов при взаимодействии с Ираном к дальнейшему оказанию твердой взаимной поддержки по вопросам, касающимся ключевых интересов Пекина и Тегерана", - подчеркнул Ван И.

По его словам, власти КНР стремятся вместе с Ираном совместными усилиями противодействовать внешнему вмешательству, односторонней политике притеснения, проводимой отдельными государствами, сообща отстаивать свой суверенитет, обеспечивать безопасность и интересы развития друг друга.

Глава МИД Китая также напомнил об улучшении иранско-саудовских отношений. "Китайская сторона поддерживает правильное решение, принятое Ираном. Мы продолжим оказывать содействие тому, чтобы государства Ближнего Востока развивались в соответствии со своей национальной спецификой, укрепляли диалог и контакты, были солидарны и проводили независимую политику, поддерживали друг с другом добрососедские отношения", - добавил Ван И.

"Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, представляющим взаимный интерес, как сотрудничество [на площадке] БРИКС", - сообщил МИД КНР.

Иранская ядерная сделка

СВПД был подписан в 2015 году с Ираном "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией для урегулирования кризисной ситуации, которая возникла из-за ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году расторг эти договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно говорил о планах Вашингтона восстановить ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о возвращении к соглашению в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд консультаций с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.