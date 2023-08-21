Южная Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield

В маневрах ожидается участие представителей государств - членов Командования ООН, в частности Австралии, Великобритании, Канады, Таиланда, Филиппин и Франции

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Республики Кореи и США приступили к проведению совместных учений Ulchi Freedom Shield. Комбинированные учения продлятся до 31 августа.

По данным агентства Yonhap, в ходе Ulchi Freedom Shield, которые отрабатывают сценарий полномасштабной войны, пройдут как полевые, так и командно-штабные учения на основе компьютерных симуляций, а также учения по гражданской обороне. Подчеркивается, что в этом году в рамках Ulchi Freedom Shield планируется провести около 30 совместных полевых учений, летом прошлого года их было 13. Весной во время учений Freedom Shield состоялось 25 маневров.

Кроме того, в учениях ожидается участие представителей государств - членов Командования ООН, в частности Австралии, Великобритании, Канады, Таиланда, Филиппин и Франции.

В южнокорейском оборонном ведомстве ранее отмечали, что на фоне проведения совместных с США учений военнослужащие Южной Кореи также повысят уровень готовности на случай возможных ответных шагов со стороны КНДР.