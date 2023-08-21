21 августа, 02:59

Президент Гватемалы поздравил Бернардо Аревало с победой на выборах

Алехандро Джамматтеи предложил преемнику приступить к передаче власти на следующий день после того, как результаты голосования станут официальными

ГАВАНА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи направил поздравления представителю левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало с победой во втором туре президентских выборов, прошедших в воскресенье.

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"Я поздравляю гватемальцев с проведением выборов в мирной обстановке, за исключением нескольких отдельных инцидентов. Также поздравляю Бернардо Аревало и приглашаю начать передачу власти на следующий день после того, как результаты станут официальными", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

После обработки 96% протоколов Аревало получил более 2,38 млн голосов. Его оппонент - Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" - набрала более 1,46 млн голосов, что соответствует 36,24%. Явка на выборах составила 45%, всего в списки избирателей внесли более 9 млн граждан.

Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Избранным считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов. 

Теги:
ГватемалаДжамматтеи, Алехандро
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