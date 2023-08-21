На Украине планируют создать военную полицию

Новый орган займется военными преступлениями и поддержанием дисциплины среди военнослужащих, сообщило Минобороны страны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Военную полицию, которая займется в том числе военными преступлениями и поддержанием дисциплины среди военнослужащих, планируется создать на Украине. Как сообщило Минобороны страны, предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств - членов НАТО.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что "военная полиция станет военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны", в разработке соответствующего законопроекта "активно участвует Главное управление военной юстиции". К новому органу перейдут отдельные полномочия по досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий.

Целью нововведения является поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих украинской армии, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта, а среди основных задач указаны "деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и воинских уставов, оперативно-разыскная деятельность, исполнение наказаний".

Также военная полиция будет заниматься защитой государственного имущества и прав военнослужащих.

В настоящий момент законопроект проходит процедуру согласования.