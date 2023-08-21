В Индии прорабатывают график встреч Моди с другими лидерами на полях саммита БРИКС

Премьер-министр Нарендра Моди отправится в Йоханнесбург 22 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет несколько встреч с другими лидерами на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге. График прорабатывается. Об этом сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели первый замглавы индийского МИД Винай Мохан Кватра.

"Принимающая страна - Южная Африка - пригласила большое количество стран-гостей, помимо членов БРИКС. График премьер-министра с точки зрения двусторонних встреч с теми лидерами, которые будут присутствовать в ЮАР, еще прорабатывается", - сказал Кватра, отвечая на вопрос о шансах на двустороннюю встречу между премьер-министром Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Завтра утром премьер-министр отправится в Йоханнесбург, где примет участие в XV саммите БРИКС, который начнется завтра и завершится 24 августа", - добавил Кватра.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.