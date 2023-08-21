Литва готовит меры в ответ на возможные действия России и Белоруссии на границе

Командующий армией республики генерал Вальдемарас Рупшис заявил, что непосредственной угрозы стране военные не наблюдают

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Литва готовит меры по реагированию на возможные действия России и Белоруссии на границе, которых в Вильнюсе считают непредсказуемыми. Об этом заявил журналистам командующий армией республики генерал Вальдемарас Рупшис.

"Находящиеся в Белоруссии российские подразделения (ЧВК "Вагнер" - прим. ТАСС) и сам белорусский режим являются непредсказуемыми, поэтому нами намечены конкретные цели и задачи реагирования на любое развитие ситуации", - сказал он.

Командующий признал, что непосредственной угрозы Литве военные не наблюдают. "И мы, и союзники следим за ситуацией. Прямой военной угрозы Литве не видим", - утверждал он.

Тем не менее, по словам генерала, армия действует адекватно развитию событий. "Мы тренируемся в соответствии с утвержденными планами. В этом месяце будут проведены учения пограничников и армии по сценариям, предусмотренным в новом плане прикрытия границы", - сказал он. Литва хотела бы привлечь к этой тренировке коллег из Польши, Латвии и Эстонии.