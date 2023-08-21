21 августа, 16:26,
обновлено 21 августа, 16:47
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: в Нигере 26 августа начнется набор добровольцев в помощь армии

По информации Al Arabiya, это связано с возможной интервенцией сил ECOWAS в страну

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. Кампания набора добровольцев для помощи армии Нигера на случай интервенции сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) начнется 26 августа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

Читайте также
Готовность к диалогу и угроза применения силы. Что известно о происходящем вокруг Нигера

Ранее организаторы инициативы сообщали агентству Associated Press, что планируют набрать десятки тысяч человек по всей стране, которые будут участвовать на стороне армии в возможных боевых действиях против войск ECOWAS, оказывая медицинскую помощь и обеспечивая логистику.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация