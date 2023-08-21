Грузинский депутат назвал вредителем посла США за сомнения в качестве предстоящих выборов

Ираклий Заркуа считает, что Келли Дегнан "не состоялась как посол"

ТБИЛИСИ, 21 августа. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Заркуа назвал посла США Келли Дегнан вредителем за ее сомнения в качестве проведения парламентских выборов 2024 года.

Ранее в интервью грузинской редакции "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Дегнан отметила, что грузинских избирателей следует ознакомить с электронной системой голосования, по которой пройдут парламентские выборы в Грузии в 2024 году. По ее словам, электронная система не гарантирует того, что "все будет чисто и прозрачно", и ей можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает.

"Получается, что главный партнер, который должен поддерживать демократические процессы и мир, госпожа Дегнан, которая представляет [США], ставит под сомнение будущие электронные выборы, которые мы внедрили по их рекомендации. Более того, мы на практике использовали [электронную систему] на промежуточных выборах, где прошли электронные выборы, и планируем использовать [на довыборах] в Гори, изъянов зафиксировано не было. Когда ставите под сомнение это в 2024 году, вредитель вы, госпожа посол", - заявил Заркуа журналистам.

По словам депутата, Дегнан, которая завершает свою миссию в Грузии, "не состоялась как посол". Заркуа обвинил дипломата в том, что она была одной из инициаторов того, чтобы в Грузии поднималась революционная волна, которую, как отметил депутат, власти страны пресекли "три-четыре раза".

Парламент Грузии 22 декабря 2022 года принял законопроект, предусматривающий переход на электронные урны для голосования с 2024 года. В парламентских выборах 2024 года около 90% избирателей проголосуют с использованием электронных урн. Новые технологии впервые были опробованы на довыборах в парламент Грузии и местные органы власти в апреле 2023 года.