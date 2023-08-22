21 августа, 21:53

Kyodo заявило о намерении КНДР запустить спутник с 24 по 31 августа

По информации агентства, речь идет о повторном запуске военного разведывательного спутника после неудачной попытки в конце мая

ТАСС, 22 августа. Береговая охрана Японии сообщила, что получила сведения, согласно которым КНДР намеревается провести запуск спутника в период с 24 августа по 31 августа. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Предполагается, что речь идет о повторном запуске военного разведывательного спутника после неудачной попытки, предпринятой КНДР в конце мая, передает агентство.

31 мая 2023 года ракета "Чхоллима-1" с первым для народной республики военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок. 

Теги:
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуострове
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация