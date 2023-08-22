ВВС США провели в Калифорнии испытание гиперзвуковой ракеты ARRW

По данным еженедельника Defense News, военные заверили, что "были получены ценные сведения о возможностях" устройства

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели первое с марта испытание прототипа гиперзвуковой ракеты в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщил американский еженедельник Defense News со ссылкой на военных США.

Как уточняется в публикации, 19 августа стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress у побережья на юге штата Калифорния выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную в рамках программы ARRW. Военные США не уточняют, было ли испытание успешным. Они заверили, что "были получены ценные сведения о возможностях" ARRW.

В марте министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что последнее к тому времени испытание гиперзвуковых вооружений по программе ARRW прошло неудачно. Вместе с тем первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, выступая 9 мая на семинаре в Вашингтоне, заверила, что Пентагон считает полезной программу ARRW.

ARRW - баллистическая ракета воздушного базирования, оснащенная гиперзвуковым планирующим блоком.