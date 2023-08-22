22 августа, 02:52,
обновлено 22 августа, 03:22
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

В Днепропетровской области действует воздушная тревога

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Несколько взрывов произошло в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Позже глава совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул подтвердил информацию о взрыве в городе.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Telegram-канале.

В Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области объявлена воздушная тревога.

В течение ночи сирены включали также в Полтавской и Харьковской областях. В контролируемом украинскими силами городе Запорожье сообщалось о многочисленных взрывах. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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