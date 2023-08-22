СМИ: США должны добиться мира на Украине, чтобы не дать России победить

"Корейский" сценарий, согласно которому конфликт заморозился бы на многие годы, становится для США далеко не худшим, так как позволил бы Вашингтону снизить градус напряженности в отношениях с Москвой, считают авторы National Interest

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Вашингтон должен стараться добиться мира на Украине, пока Россия не победила в конфликте и не нанесла серьезный ущерб репутации США и НАТО. Решение этого вопроса поможет сосредоточиться на сдерживании Китая, считают авторы американского издания National Interest.

Они считают, что западные поставки оружия мало помогают Украине, а вероятность достижения Киевом целей контрнаступления уменьшается с каждым днем. "Корейский" сценарий, согласно которому конфликт заморозился бы на многие годы, становится для США далеко не худшим, так как позволил бы Вашингтону снизить градус напряженности в отношениях с Москвой и восстановить диалог о будущей траектории европейской архитектуры безопасности, полагают авторы издания. Это, по их мнению, позволило бы Соединенным Штатам вновь сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако "корейский" сценарий возможен только в том случае, если бы Россия нуждалась в немедленном прекращении огня, в чем National Interest сомневается.

По мнению авторов издания, Россия стремится именно к победе, а не к немедленным переговорам. РФ не только успешно отражает контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге, но и наступает на севере, при этом внутренняя обстановка в стране остается стабильной. Если российские войска смогут значительно продвинуться внутрь украинских территорий, то это будет победой России, притом особенно важно то, что она будет достигнута благодаря собственной армии, а не посредничеству США, считают авторы издания. В этом случае ущерб, нанесенный репутации США и НАТО, будет огромным, так как ВСУ уже получили лучшее вооружение альянса, пишет National Interest.

Поэтому, по мнению авторов издания, необходимо, чтобы идея мирного урегулирования, приемлемого для всех сторон конфликта, включая Россию, закрепилась и серьезно развивалась в Вашингтоне. Только так США смогут полностью сосредоточиться на сдерживании Китая, что имеет первостепенное значение для американской безопасности, утверждает National Interest.