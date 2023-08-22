ЮАР рассчитывает укрепить торговые связи на саммите БРИКС

Представитель правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" Махленги Бенгу заявила, что это поможет облегчить энергетический кризис в стране, улучшить экономическую ситуацию, снизить уровень безработицы и развивать туризм

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Cаммит БРИКС станет для ЮАР хорошей возможностью расширить торговое партнерство с другими странами для выхода из энергетического кризиса. Об этом заявила представитель правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" Махленги Бенгу накануне саммита.

"Эти партнерские отношения помогут облегчить энергетический кризис в стране, улучшить экономическую ситуацию, снизить уровень безработицы и развивать туризм", - процитировал Бенгу южноафриканский телеканал eNCA.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В текущем году в объединении председательствует ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

С наступлением 2024 года председательство в объединении переходит к России.