22 августа, 08:51
Саммит БРИКС - 2023

ЮАР рассчитывает укрепить торговые связи на саммите БРИКС

Представитель правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" Махленги Бенгу заявила, что это поможет облегчить энергетический кризис в стране, улучшить экономическую ситуацию, снизить уровень безработицы и развивать туризм

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Cаммит БРИКС станет для ЮАР хорошей возможностью расширить торговое партнерство с другими странами для выхода из энергетического кризиса. Об этом заявила представитель правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" Махленги Бенгу накануне саммита.

"Эти партнерские отношения помогут облегчить энергетический кризис в стране, улучшить экономическую ситуацию, снизить уровень безработицы и развивать туризм", - процитировал Бенгу южноафриканский телеканал eNCA.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В текущем году в объединении председательствует ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

С наступлением 2024 года председательство в объединении переходит к России. 

Теги:
ЮАРСаммит БРИКС - 2023
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