МАГАТЭ и Южная Корея согласовали механизм информирования о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, механизм предусматривает предоставление Сеулу актуальной информации о ходе процесса сброса воды в океан и позволит корейской стороне направлять своих экспертов в офис МАГАТЭ на станции

ВЕНА, 22 августа. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Республика Корея договорились о создании двустороннего информационного механизма для получения Сеулом данных о процессе сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с японской АЭС "Фукусима-1" в мировой океан. Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси, опубликованном на ее сайте.

"С самого начала работы МАГАТЭ по оценке безопасности сброса воды я активно сотрудничал с Республикой Корея и другими странами, чтобы информировать их о нашей важной деятельности в этом отношении. Единственный способ развеять законные опасения общественности - держать ее в курсе. Сегодняшнее соглашение подчеркивает важность прозрачности в ближайшие недели, месяцы и годы" - подчеркнул Гросси. По словам гендиректора агентства, механизм предусматривает предоставление Сеулу актуальной информации о ходе процесса сброса воды в океан и позволит корейской стороне направлять своих экспертов в офис МАГАТЭ на станции.

Во вторник японская энергетическая компания Tokyo Electric Power объявила о начале работ по приготовлению к сбросу очищенной воды с "Фукусимы-1". Ожидается, что он начнется 24 августа, о чем объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. На территории АЭС был открыт офис агентства, основной задачей сотрудников которого является контроль за процессом сброса.

Авария на АЭС "Фукусима-1"

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь России и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет.

Власти Южной Кореи, которые на протяжении долгого времени выступали решительно против планов Японии по сбросу воды, изменили свою позицию после публикации доклада МАГАТЭ. В Сеуле признали, что если сброс воды пройдет строго по плану, то он будет соответствовать нормам, пообещав в то же время вести пристальный мониторинг ситуации. При этом в Сеуле не стали снимать запрет на импорт морепродуктов из восьми префектур вблизи Фукусимы из-за опасений граждан.