Бербок не считает, что G20 будет слабее на фоне желающих присоединиться к БРИКС

Анналена Бербок заявила, что "все страны мира свободны в том, чтобы сотрудничать, с кем они хотят"

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не считает, что желание некоторых стран присоединиться к БРИКС свидетельствует о каком бы то ни было ослаблении Группы двадцати (G20). Об этом она заявила в Берлине после встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Ей задали вопрос о том, "не наблюдает ли она ослабления G20" и "не разочарована ли" тем, что несколько стран хотят присоединиться к БРИКС. "Короткий ответ - нет", - сказала Бербок. "Я не испытываю разочарования [в этой связи], не вижу какого-либо раскола в рядах "двадцатки" или ослабления", - добавила министр. "В нынешние времена все страны понимают, как важны кооперация и партнерство, - утверждала глава МИД. - Все страны мира свободны в том, чтобы сотрудничать, с кем они хотят".

Также Бербок сказала, что с интересом ждет итогов саммита БРИКС. "Как я наблюдаю за встречей? С большим интересом, потому что я с любопытством жду, что будет в итоговой декларации и кто к ней присоединится", - отметила она.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что ЮАР поддерживает расширение БРИКС за счет новых стран-членов.

Саммит проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В текущем году в объединении председательствует ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.