Представители Японии, США и Южной Кореи призвали КНДР отказаться от запуска спутника

Береговая охрана Японии ранее сообщила, что получила от КНДР уведомление о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Представители Японии, США и Республики Корея в ходе состоявшихся телефонных переговоров призвали КНДР отказаться от осуществления запуска искусственного спутника Земли. Об этом говорится в материале, распространенном японским МИД.

В переговорах приняли участие директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон. Кроме того, стороны условились продолжить тесное сотрудничество Токио, Вашингтона и Сеула ради повышения своего сдерживающего потенциала в регионе.

Береговая охрана Японии сообщила в ночь на вторник, что получила от КНДР уведомление о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа.

Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с первым северокорейским военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок. Южнокорейская разведка позднее утверждала, что КНДР готовится к "различным провокациям", включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты и военного разведывательного спутника.