Панайотис Лафазанис отметил, что "украинское контрнаступление провалилось с треском, а Украина превратилась в политические, экономические, социальные и военные развалины"

АФИНЫ, 22 августа. /ТАСС/. Греческое правительство предприняло безнадежную попытку предложить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригласив его в понедельник "по указанию США и ЕС" на неформальный саммит лидеров стран Западных Балкан. Такое мнение выразил греческий политик, экс-министр энергетики, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" Панайотис Лафазанис. Его заявление опубликовал портал Iskra.gr.

По словам Лафазаниса, премьер-министр Греции "Кириакос Мицотакис, принимая в Афинах приглашенного им "азовца" Владимира Зеленского (батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ - прим. ТАСС), самым наглым и высокомерным образом провоцирует Россию и БРИКС накануне саммита БРИКС в ЮАР". "Мицотакис привез потерпевшего крах Зеленского на саммит балканских лидеров в Афинах, выступая в качестве "агента" по указанию США и ЕС в безнадежной попытке предложить ему поддержку, поскольку украинское контрнаступление провалилось с треском, а Украина превратилась в политические, экономические, социальные и военные развалины", - заявил политик.

Он подчеркнул, что "правительство Мицотакиса вместо того, чтобы двигаться в направлении мира и предпринимать шаги по деэскалации своей непростительной агрессивной политики в отношении Москвы, политики, которую не приемлет большая часть греческого народа, продолжает действовать в духе холодной войны, возводя неоправданно и в угоду наиболее реакционным западным кругам еще более высокие стены вражды по отношению к России". "Если Москва ответит таким же образом на эту жалкую и беспрецедентную антироссийскую политику Греции, а также Кипра, которую они называют "деруссификацией", то я очень боюсь, что и Греция, и Кипр потерпят такие непоправимые поражения и катастрофы, которые я не осмеливаюсь даже описать", - считает Лафазанис.

Политик выразил мнение, что Мицотакис и подчиненный западным центрам политический класс страны вместе с различными скрытыми ответвлениями представляют опасность номер один для настоящего и будущего Греции, "опасность, угрожающую самому выживанию и ее существованию".