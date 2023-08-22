Эбрахим Патель отметил, что предком Александра Пушкина был выходец из Камеруна

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Россия и страны Африки имеют тесные исторические связи, например, предком Александра Пушкина был выходец из Камеруна. Это отметил министр торговли, промышленности и конкуренции ЮАР Эбрахим Патель на сессии "Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС", мероприятие транслировалось онлайн.

"Российская история тесно связана [с Африкой]. Прапрадед великого русского писателя был родом из Африки - Абрам Петрович Ганнибал был привезен из Камеруна в Османскую империю, откуда попал в Россию, где стал знатным человеком", - сказал Патель.

Он подчеркнул, что во время борьбы с апартеидом многие южноафриканцы обучались в России, Китае и Индии. Эти страны, по его словам, также оказывали материально-техническую поддержку борцам за независимость в ЮАР.

XV саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) начал работу в Йоханнесбурге. Лидеры стран БРИКС участвуют в деловом форуме, организованном председательствующей в Деловом совете БРИКС ЮАР. В зале заседаний международного конференц-центра Sandton собрались представители многочисленных компаний и инвестиционных фондов стран БРИКС, а также африканских государств и международных финансово-экономических организаций.

Саммит является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на саммите будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.